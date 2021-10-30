/658755/أول-تعليق-من-فرج-عامر-بعد-خسارته-انتخابات-سموحة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”الحمد للة ، انا بحترم راي الجمعية العمومية لنادي سموحةً واعتقد انتي اديت كل ما استطيع لنادي سموحةً ، و تمنياتي لاعضاء ومجلس ادارة نادي سموحةً الجديد كل نجاح وتوفيق ، وان ماحدث هو وضع طبيعي لان كل بداية لها نهاية ولا يمكن ان اتواجد في نادي سموحةً اكثر من ٢٣ عاما ، والآن آن الإوان لتركيز اكثر في عملي وفي بناء وتطوير مشروع سانتوريني الذي ليس لة علاقة من قريب او بعيد بنادي سموحةً ، وارض نادي سموحةً العلمين هي باسم نادي سموحةً والعقد باسم نادي سموحةً، وربنا يعمل اللي فية الخير”.

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.