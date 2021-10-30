غدا..9 طلبات مناقشة عامة على طاولة مجلس النواب

/658756/غدا9-طلبات-مناقشة-عامة-على-طاولة-مجلس-النواب

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، غدا الأحد مناقشة 9 طلبات للمناقشة العامة مقدمة من:

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان غدا

طلبات المناقشة العامة

1. العضو منى عمر وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.

٢. العضو أمل زكريـا قطـب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.

3. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديا واجتماعيا.

4. العضو أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.

5. العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضـوا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

6. العضو آيات الحداد وعشرين عضـواء عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.

7. العضو عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلةتكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

8. العضو عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة

9. العضو عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء