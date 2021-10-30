مشوارك سعيد| سيولة مرورية عالية بشوارع القاهرة والجيزة تزامنًا مع أول الأسبوع

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شهدت شوارع ومحاور وميادين القاهرة الكبرى، خلال الساعات الأولى صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وسط رجال الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيولة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم تزامنًا مع أول الأسبوع

وأجازة الموظفين وطلاب المدارس.

سيولة مرورية

كماظهر انسياب في حركة سير المركبات بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة ومحمد نجيب محطة مصر، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح والمعادي وزهراء المعادي.

وظهرت أيضًا سيولة في حركة سير السيارات في الطريق العكسي المتجه إلى القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، وانتظمت حركة السيارات أعلى الكوبري الجديد المؤدي إلى كوبري أكتوبر ومدينة نصر.

ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم إلى القاهرة، عبر الطريق الزراعي، والمتجة من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع الخامس وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي، وشهد شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، سيولة مرورية عالية، أمام المتجه إلى الدائري الأوسطي وطريق العين السخنة.

كماشهدت معظم المحاور والشوارع بمحافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، وخاصة الاتجاه إلى مدينة نصر ووسط القاهرة، وسيولة مرورية من التحرير وحتى حدائق القبة ومدينة نصر.

محافظة الجيزة

كما شهد كوبري الدقي سيولة مرورية، وشهد شارع الهرم والتحرير والعمرانية والطلبية، حالة من الانتظام المروري من منطقة ميدان الرماية حتى نفق الجيزة، بينما ظهرت كثافات مرورية منوسطة بميدان مصطفى محمود، وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وظهرت بعض الكثافات الخفيفة أعلى كوبري الجامعة.