البرلمان يناقش تقرير اللجنة المشتركة عن قانون تأمين المنشآت العامة والحيوية..غدا

/658758/البرلمان-يناقش-تقرير-اللجنة-المشتركة-عن-قانون-تأمين-المنشآت-العامة-والحيويةغدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، غدا الأحد نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن:

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة تقرير تأمينات المنشآت العامة والحيوية تآمينات المنشآت العامة والحيوية أ. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ب. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة ٢٠١٥. ۲) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قـانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة ٢٠١٤ في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. المشاركة مع القطاع الخاص ۳) استمرار نظـر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبـي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٠.

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