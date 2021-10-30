/658760/بعد-خسارته-انتخابات-سموحة-فرج-عامر-يعلن-عن-انشاء-نادي-جديد

أعلن فرج عامر رئيس نادس سموحة السابق، عن أنشاء نادي جديد، وذلك بعد خسارته انتخابات سموحة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”انشاء نادي جديد يملكةً المهندس محمد فرج عامر مع مجموعة مستثمرين من خارج مصر والنادي جاهز للشهر فور التقدم باوراقةً الي وزارة الشباب والرياضةًوهيئة سوق المال”.

الجدير بالذكر أن النادى الأهلي تعاقد مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.