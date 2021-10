إصابة كريم محسن بفيروس كورونا المستجد

دوت الخليج يرصد تفاصيل إصابة الفنان كريم محسن بفيروس كورونا.

كريم محسن يطالب جمهوره بالدعاء له

ونشر محسن نتيجة المسحة الخاصة به، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق قائلًا: "الحمد لله على كل شيء إدعو لي محتاج دعواتكم، إيجابي كورونا".

كريم محسن يحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

على الصعيد الآخر، حصل كريم محسن مؤخرًا على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات، معلنًا عن ذلك عبر انستجرام، معربًا عن سعادته، وموجهًا رسائل الشكر منها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولهيئة الثقافة والفنون في دبي.

آخر أعمال كريم محسن الفنية

يعد ألبوم قابل بقى، آخر أعمال كريم محسن الفنية، الذي طرحه في شهر أغسطس لعام 2019، وضم العديد من الأغاني منها حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وماحكتلكيش عنها، وتعيش وتسيب، وقابل بقى، وغالي وزعلان، ولسه حبيبي بستناك، وبلاش تتعشم، ومبروك.

وتعاون كريم محسن في الألبوم مع العديد من الشعراء منهم هاني صارو، وحسام سعيد، وإسلام خالد، ومحمد نصار، وعمرو عبده، وأيمن عز، ومحمد مصطفى ملك، ومحسن عزت، والد كريم محسن، ومن الملحنين عمرو الشاذلي، ومحمود أنور، بالإضافة إلى تلحين كريم محسن العديد من الأغاني وتعاونه مع مهندس الصوت خالد رؤوف الذي قام بعمل مكساج وماستر جميع أغاني الألبوم.

السيرة الذاتية والفنية لكريم محسن

كريم محسن مغني ومؤلف وملحن مصري، ولد في الإمارات لأبوين مصريين من عائلة فنية حيث كان أبوه محسن عزت شاعرًا معروفاً و له شقيقة تخرجت من كلية الفنون الجميلة.

وعاد لبلده مصر بعمر الخامسة عشر عاش بمنطقة الزيتون وحصل على بكالوريوس إدارة أعمال من إحدى الجامعات الخاصة، وقد تأثر وعشق الموسيقى منذ طفولته وذلك نظراً لأن والده الشاعر الغنائى محسن عزت الذي قدم العديد من الأغنيات للمطربين أمثال ماهر العطار و محمد العزبي.

وشارك كريم في الحفلات المدرسية بالغناء وأيضاً بالعزف على العديد من الآلات الموسيقية، وقرر بعد ذلك أن يحترف الغناء فشارك في دويتو مع المطرب شادي حداد بعنوان "يلا مع السلامة" وتم تصويره مع المخرج "طارق العريان"، ثم قرر بعدها الاتجاه إلى التلحين وترك مجال الغناء لفترة، وبالفعل قدم عدد من الألحان من بينهم "وعد عليا" للمطربة " زيزي" و "ارتاح وريحني" للمطربة "كارول صقر". وأثناء ذلك قام بإعداد لحن خاص لـ "تامر حسني" وأخذ يبحث كيف يلتقى به ويعرفه بنفسه.

وعن طريق صديق له التقى مع "تامر حسنى" في أحد الأماكن العامة بمصر الجديدة وأسمعه اللحن ، وكان لحن أغنية "هاعيش حياتي" كلمات "وليد الغزالي" وتوزيع "كريم عبد الوهاب" فأعجب "تامر" به وبموهبته وقرر أن يتبناه فنياً ويقف بجواره ويعيد اكتشافه. وبالفعل جمعت الصداقة بين "كريم محسن" و "تامر حسني" وزاد اقتناع "تامر" بـ "كريم" وأخذ منه مجموعة من الألحان في البوم "هاعيش حياتى" مثل "كل اللى فات" و "يا تاعبة كل الناس" و "حياتى فداك" وأيضاً لحنين في فيلم "عمر وسلمى 2" وهما "شوفى بقى" و "ماليش بعدك" والتي شارك فيها "كريم" بالغناء مع "تامر".

وفي ألبوم تامر حسني الموالي "اخترت صح" لحن له كلاً أغاني "لو هاكون غير ليك" وأيضاً "مستنى اليوم" و "لأول مرة" التي غناها "تامر" في فيلم "نور عيني" وقام تامر حسني بمساندته بدور في فيلم "نور عيني" ثم قاما بغناء دويتو معا في أغنية مابنساش وأغنية "يا سلام" وأغنية "عرفت تغير من نفسها" و "come back to me" و "sweet melody" وفي عام 2010 قدم البومه الأول "كل الكلام" وحقق نجاحاً فنياً وجماهيري.