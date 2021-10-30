/658762/محمد-عبد-الحميد-الدولة-مهتمة-بقضايا-حقوق-الإنسان-بمفهومها-الشامل-وتحويل-المسجونين-إلى-قوى-منتجة

قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن الدولة المصرية من خلال التطوير الرائع وغير المسبوق داخل سجن وادى النطرون وما شاهدناه وشاهده العالم كله يؤكد أن مصر لا تسير فقط فى تطبيق حقوق الانسان بأروع صورها داخل السجون المصرية ولكن مصر نجحت فى أن يكون للمسجونين المصريين كل الحق فى ممارسة حياتهم الطبيعية من خلال مشاركتهم الحقيقية في دعم الاقتصاد الوطنى.

دوت الخليج ووجه الدكتور محمد عبد الحميد فى بيان له أصدره اليوم كل التحية والتقدير للحكومة ولوزارة الداخلية على الإنجازات المبهرة داخل مركز التأهيل بوادي النطرون خاصة الاهتمام الحقيقي بتحويل المسجونين الى قوى منتجة وتوفير مراكز تسويق لبيع منتجاتهم وتحويل العائد المادي اليهم مؤكداً أن هذه السياسة تتمشى تماماً مع الاستراتيجية الوطنية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح العيسى. محمد عبد الحميد: الدولةمهتمة بقضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتحويل المسجونين إلى قوى منتجة وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن مصر ستكون خلال السنوات القليلة القادمة نموذجاً رائعاً فى كل الملفات والقضايا التى تتعلق بحقوق الانسان خاصة أن الرئيس السيسى كان أول قائد على مستوى العالم كله ينبه الى قضايا حقوق الانسان بمفهومها الشامل موجهاً التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية لاهتمامها الكبير بتطوير وتحديث السجون المصرية.

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