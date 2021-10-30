/658763/الارصاد-الجوية-تحذر-المواطنين-عدم-استقرار-وتزايد-كميات-الأمطار

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالكشف عن أحوال الطقس هذا الاسبوع موضحة انه اعتبارا من اليوم السبت، ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

دوت الخليج ومن المتوقع اليوم السبت ، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة. الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على انحاء البلاد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة

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