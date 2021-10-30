صور.. وزير الرى يستقبل 22 من المتدربين الأفارقة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، 22 من المتدربين من عدد من الدول الإفريقية المشاركين فى الدورة التدريبية الثانية فى مجال "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشأت المائية" والتى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.





رحب الدكتور عبدالعاطى، بالمتدربين الأفارقة بوجودهم فى مصر ومشاركتهم فى فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه. وصرح وزير الموارد المائية والرى، أن الدورة تعد إحدى الدورات التدريبية التى تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول الإفريقية الشقيقة فى مجال المياه بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بالدول الإفريقية بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول. يذكر أن الدورة التدريبية "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية" تعقد حاليا بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه، وتستمر فعالياتها حتى يوم 18 نوفمبر 2021 بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الإفريقية على التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة الدورية لها للحفاظ على اتزانها وسلامتها، بالإضافة إلى الصيانة الدورية لها للحفاظ على المياه، بمشاركة 22 متدربا من دول "السودان – تنزانيا - الكونغو الديمقرطية - جنوب السودان - رواندا - بوروندى – مالاوى – غانا - بوركينافاسو – تشاد – الجابون – غينيا كوناكرى – غينيا بيساو – مالى – النيجر – سيراليون – أنجولا".

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