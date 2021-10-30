تعيين 4368 شابًا بينهم 96 من ذوى القدرات بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 4368 شابًا بالإسكندرية، منهم 96 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 13750 راغب عمل، منهم 51 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 355 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.





وأوضح سعفان، بحسب بيان لوزارة القوى العاملة، اليوم السبت، أن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت على 420 منشأة "دورى وحملات"، وأسفر التفتيش عن تحرير 360 محضرًا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ139 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضى- إلى أن المديرية تلقت 234 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 167 شكوى مرحلة من شهر أغسطس، وتم بحث 186 شكوى منها، وتبين أن 83 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 103 محاضر للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 215 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التفتيش العمالى، فتشت المديرية على 552 منشأة، وعمل 42 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 218 محضرًا، وبحث 194 شكوى عمالية، وعمل 7 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، صرفت المديرية 16 منحة مولود جديد بمبلغ 33 ألف جنيه، و9 منح زواج بإجمالى 27 ألف جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 3000 جنيه، فضلاً عن صرف 60 ألفًا و951 جنيها رعاية صحية لـ193 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب جددت المديرية 64 ترخيصًا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ8 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهنى، عقدت المديرية 5 دورات تدريبية فى برامج التدريب التحويلى بمراكز التدريب المهنى، ودورة تدريبية أخرى بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة، على مهنة التفصيل والحياكة، استفاد منها 95 متدربًا ومتدربة، كما استخرجت 5303 شهادات قياس مستوى المهارة، و5066 رخصة مزاولة الحرفة .