رئيس الوزراء يزور جناح الإمارات فى معرض «إكسبو 2020 دبى»

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه من الوزراء والمسئولين المصريين والاماراتيين، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب تفقده الجناح المصرى المشارك فى معرض "إكسبو 2020 دبى" الذى تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022.





وأبدى رئيس الوزراء إعجابه بالجناح الإماراتى الذى أبرز حجم النهضة الهائلة التى حققتها دولة الإمارات خلال فترة وجيزة على مقياس الزمن، لافتًا إلى أن قرب الجناح المصرى من الإماراتى دلالة جديدة على التقارب بين البلدين فى الرؤى والأهداف والنظرة للمستقبل. وخلال الزيارة وقع رئيس الوزراء فى سجل زوار الجناح الإماراتى، حيث كتب: "شرفت اليوم بزيارة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقد أبهرتنى طريقة العرض والتنظيم، وإظهار كيف تأسست هذه الدولة الرائعة برؤية العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ 50 عاما. وأود أن أتقدم بخالص التحية والشكر والتقدير، لدولة الإمارات، على تنظيمها المبهر لإكسبو 2020 دبى، وتمنياتى لها بدوام التقدم والرقى".

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