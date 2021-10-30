خلال تفقد مدبولى.. وزيرة التجارة: نتوقع 2.5 مليون زائر لجناح مصر فى إكسبو

جدة - نرمين السيد - وخلال تواجده بالجناح المصرى، أكد رئيس الوزراء حرص القيادة السياسية والحكومة على إنجاح المشاركة المصرية بمعرض "إكسبو 2020 دبى"، والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليمى والعالميّ، وكذا الاستفادة من رواج المعرض على الساحة الدولية، مشيرا إلى أنه وفقا لذلك، فقد حرصت الحكومة على توفير كل أوجه الدعم والمساندة لإقامة جناح يليق باسم الدولة المصرية وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تتمثل فلسفة مصر من المشاركة فى هذا الحدث فى مفهوم التكامل مع العالم؛ لتحقيق مستقبل أفضل من خلال مبادراتها التنموية العملاقة فى كافة مناحى الحياة، كما أن الجناح المصرى يمثل فرصة كبيرة لعرض مساهمات الدولة المصرية فى منظومة التنمية العالمية، وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة فى إطار " رؤية مصر 2030".

وأضاف رئيس الوزراء، أن المشاركة المصرية فى معرض "إكسبو 2020 دبى" تستهدف أيضا تقديم مصر كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة، لما تتمتع به من مشروعات قومية عملاقة فى مجال البنية التحتية، وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتدشين الاحتفال باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية فى معرض "إكسبو 2020 دبى".

من جانبها، أكدت نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المشاركة المصرية فى فعاليات "إكسبو 2020 دبى" تعد فرصة ذهبية للترويج للدولة المصرية، باعتبارها مقصداً استثماريا وسياحيا متميزا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وكذلك عرض ثقل مصر فى محيطها العربى والإفريقى والدولى كدولة سلام وتنمية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعول على مشاركتها بجناح متميز يكون أحد أبرز وأهم الأجنحة المشاركة بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة، على المستويين الإقليمى والعالمى.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة: فى هذا الإطار، حرصت الحكومة المصرية على اختيار محتوى الجناح المصرى ليعكس الحضارة المصرية العريقة، ورؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل، وذلك من تقنيات وأدوات العرض الحديثة، والتى صُممت وصُنعت بأياد مصرية.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى أرجاء مبنى الجناح المصرى، والذى يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، إلى جانب حرص الحكومة على أن يُظهر تصميم المبنى التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين فى مختلف القطاعات.

وتفقد رئيس الوزراء مكونات الجناح المصرى، الذى يتضمن عرض تابوت للكاهن بسماتيك بن أوزير، وهو تابوت أثرى تم اكتشافه مؤخراً بمنطقة سقارة الأثرية، كما تفقد مجموعة من المستنسخات الأثرية خاصة بمقتنيات الملك توت عنخ آمون تشمل القناع الذهبى والتابوت الملكى وكرسى العرش.

وفى هذا الصدد، أكدت وزيرة التجارة والصناعة الحرص الشديد على عرض ثقل مصر فى محيطها العربى والإفريقى والدولى كدولة سلام وتنمية، مشيرة إلى أن هذا الأمر روعى إظهاره داخل الجناح من خلال المضمون المعروض بالجناح وخارجه، ومن خلال الكلمات التى تم نقشها على واجهة الجناح المصرى باللغة الفرعونية، والتى تمثل مجموعة من الرسائل المُتعارف عليها فى التعاليم المصرية القديمة.

وقالت الوزيرة : تصميم الجناح المصرى بالداخل والخارج يبرز هوية مصر، من خلال الرسومات الفرعونية ورموز الكتابة الهيروغليفية على واجهة الجناح، ويتضن صورا وخلفيات وجداريات تعكس جهود المصريين القدماء فى مجالات البناء والتشييد، والصناعة والحرف، كما تبرز الألوان والتصميمات داخل الجناح المصرى الهوية المصرية التى تجمع بين عراقة الماضى وتطور الحاضر واستشراف المستقبل.

وفيما يتعلق بالفعاليات المقامة بالجناح المصرى بإكسبو 2020 دبى، فأشارت الوزيرة إلى أن الجناح سيشهد طوال مدة انعقاد معرض الإكسبو إقامة نحو 113 فعالية فى موضوعات: المدن والتطوير العمرانى، والسياحة، والتنمية المستدامة، والصحة، والزراعة وتحسين مستوى المعيشة، والمرأة والشباب، كما تتضمن الفعاليات ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، لافتة إلى أنه سيقام كذلك على هامش المشاركة المصرية فى إكسبو دبى 9 معارض متخصصة فى مجالات: الآثار، والتعليم، والاستثمار العقارى، ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية الأخرى.

كما يشهد المعرض زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية فى شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية للجناح المصرى فى رسالة ترويجية إلى العالم.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن عدد الزائرين للجناح المصرى المشارك فى معرض "إكسبو 2020 دبى" وصل حتى الآن إلى أكثر من 150 ألف زائر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصرى 2.5 مليون زائر طوال مدة المعرض.

تجدر الإشارة إلى أن الجناح المصرى شهد، منذ افتتاحه، زيارات للعديد من الشخصيات العامة وكبار المسئولين من كافة أنحاء العالم، والتى كان من أبرزها زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، برفقة عدد من رموز وقيادات دولة الإمارات الشقيقة.

كما تضمنت أهم الشخصيات التى قامت بزيارة الجناح المصرى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الأجانب، ومسئولى عدد من المنظمات الدولية، إلى جانب عدد آخر من البرلمانيين المصريين.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات "إكسبو 2020 دبى" لمدة 6 أشهر، بدأت فى أول شهر أكتوبر 2021 وتمتد حتى نهاية شهر مارس 2022، ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين فى إكسبو 2020 دبى إلى نحو 25 مليون زائر من مختلف دول العالم.

يُذكر أن معرض "إكسبو" يُقام منذ عام 1851، ولا يزال من أكبر وأهم الأحداث العالمية، وقد شاركت مصر فى العديد من معارض إكسبو، ومنها "إكسبو 1967 مونتريال"، و"إكسبو 2000 هانوفر"، و "إكسبو 2010 شنغهاى"، و"إكسبو 2015 ميلان"، وغيرها.