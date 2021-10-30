صور.. محافظ الجيزة يوجه برفع مخلفات الأعمال بمناطق تطوير الطرق أولا بأول

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جدة - نرمين السيد - ووجه راشد، بحسب بيان للمحافظة، اليوم السبت، برفع مخلفات الأعمال والرتش أولا بأول من مواقع العمل مع سرعة إنهاء الأعمال المتبقية وزيادة الورديات والعمالة بما يحقق إنجاز أكبر للأعمال.
كما كلف المحافظ، رؤساء أحياء جنوب والدقى بالمتابعة الدورية لتنفيذ الجدول الزمنى ومدى الالتزام بتنفيذ المواصفات المحددة للأعمال.
وأيضَا وجه محافظ الجيزة، الشركة المسؤولة عن تنفيذ أعمال التطوير بشارع النيل السياحى بتدعيم الشارع ببالوعات صرف أمطار إضافية وعدم رصف الطبقة السطحية للطريق قبل الانتهاء من جميع أعمال التنسيق العام للشارع وساحات الانتظار.
كما تفقد المحافظ مطلع ومنزل المشاة لكوبرى الجامعة، موجها برفع كفاءتهم بالكامل بما يتوافق مع أعمال التطوير التى يشهدها الشارع.
وكلف محافظ الجيزة، الشركة المسؤولة عن أعمال تطوير شارع النيل بتلافى بعض الملاحظات فى أرصفة المشاة والانتهاء من تركيب الإنترلوك فى باكيات مسطح انتظار السيارات وفقا للرسومات الهندسية المحددة.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة، والسيد طه عبدالصادق رئيس حى جنوب الجيزة.
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