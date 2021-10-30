معلومات الوزراء يستعرض إنفوجرافا عن مؤتمر ”يوم المدن العالمى 2021”

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا عن تنظيم مصر لفعاليات مؤتمر "يوم المدن العالمي" بمدينة الأقصر يومي 30 و31 من أكتوبر الجارى، ويأتي الاحتفال الدولى باليوم العالمى للمدن الموافق 31 من أكتوبر من كل عام.
جدير بالذكر في تلك المناسبة بفوز "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" خلال العام الجاري بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من بين 170 مؤسسة مُرشحة لتلك الجائزة الرفيعة؛ لما حققته الهيئة من عمران مستدام، وتوفير إسكان لمختلف الفئات المجتمعية؛ الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030 للدولة المصرية.
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