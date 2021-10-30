وزير التنمية المحلية يلتقى المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ”الهابيتات”

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً مع السيدة / ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT وذلك علي هامش الاجتماعات الخاصة بيوم المدن العالمى والذى تسضيفه مدينة الأقصر ويعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال يومى " خلال يومى 30 و 31 أكتوبر تحت عنوان ( تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية) .. حضر اللقاء كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور عرفان على مدير المكتب الإقليمي لبرنامج المستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية والدكتورة رانيا هداية مدير برنامج المستوطنات البشرية بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة.

وفي بداية اللقاء حرص شعراوى على الترحيب بالسيدة ميمونة شريف في زيارتها للأقصر للمشاركة فى يوم المدن العالمى ، حيث تستعد المحافظة أيضاً للاحتفالية الكبرى التي سيتم إقامتها قريباً بمناسبة إحياء طريق الكباش والتي ستضاهي الاحتفالية العالمية الخاصة بموكب نقل المومياوات الملكية .

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر للمديرة التنفيذية على الدعم الذى تقدمه منظمة الأمم المتحدة للوزارة والحكومة المصرية في عدد من مجالات ومبادرات التعاون وآخرها قبول استضافة مدينة الأقصر للحدث الدولى الهام "يوم المدن العالمى " .

وأكد " شعراوى " على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الوزارة و برنامج المستوطنات البشرية والذي يعمل بكفاءة وفاعلية في عدد من المحافظات المصرية بفضل الجهود الدؤوبة لفرق عمل الهابيتات في مصر والمنطقة العربية.

كما أشار الوزير إلى نتائج اللقاء الذى عقده في فبراير 2020 مع السيدة ميمونة شريف على هامش انعقاد المنتدى الحضري العالمي بمدينة أبو ظبي بالإمارات وهو اللقاء الذي خرج بعدد من التوصيات المهم ومنها استضافة مصر لهذا الحدث وتقدم مصر بملف شامل لاستضافة المنتدى العالمي الحضري في عام 2024 ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية وضعت كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح هذا المنتدى ، في ظل قدرة مصر على تنظيم الأحداث والمؤتمرات الدولية بعد النجاحات التي حققتها في هذا