القوى العاملة: تعيين 4368 شاباً .. بينهم 96 من ذوي القدرات...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 4368 شاباً ، منهم 96 من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ،من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 13750 راغب عمل منهم 51 من ذوي القدرات ، فضلا عن توفير 355 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 420 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 360 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 139 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي- إلي أن المديرية تلقت 234 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 167 شكوى مرحلة من شهر أغسطس ، وتم بحث 186 شكوى منها، وتبين أن 83 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 103 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 215 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 552 منشأة ، وعمل 42 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 218 محضراً ، وبحث 194 شكوى عمالية ، وعمل 7 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 16 منحة مولود جديد بمبلغ 33 ألف جنيه ، و 9 منح زواج بإجمالي 27 ألف جنيه ، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 3000 جنيه ، فضلاً عن صرف 60 ألفاً و951 جنيها رعاية صحية لـ 193 عاملاً من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 64 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 8 أجانب ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد 5 دورات تدريبية في برامج التدريب التحويلي بمراكز التدريب المهني ، ودورة تدريبية أخرى بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة ، على مهنة التفصيل والحياكة ، استفاد منها 95 متدرب ومتدربة ، كما قامت باستخراج 5303 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 5066 رخصة مزاولة الحرفة .