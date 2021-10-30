عقد منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة

جلسة مشتركة مع المجلس العربى للطفولة والتنمية ، بحضور الدكتور حسن الببلاوى الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية ، وبمشاركة عضوات وأعضاء المنتدى ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تناولت الجلسة مناقشة قضية "التربية والتنمية .. نحو علاقة تفاعلية لتحقيق تقدم المجتمع وازدهاره" ، أدارت النقاش الأستاذة أميرة حسين عضوة لجنة المنظمات الأهلية .

وقد ثمن الدكتور حسن الببلاوى الشراكة مع المجلس القومي للمرأة ، مقدرا جهود الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة ودعمها ، وأشار الى أن المشكلات التي تواجه المجتمع ترتبط ارتباطا مباشرا بالبنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع، وهو ما يؤكد أن التربية أيضا ترتبط بالسياقات الثقافية والاجتماعية ، كما أن الإشكاليات التى تواجه التعليم والتربية تتطلب تطوير الرؤية وبناء كوادر التغيير تبدأ من مدرسة مؤهلة حتى نصل إلى تعليم يؤهل التلاميذ إلى اكتساب خبرات ومهارات، فضلاً عن ضرورة دمج التكنولوجيا ،

وفى عرضها لفصل المرأة فى تقرير التنمية البشرية 2021 اكدت الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة ومنتدى المنظمات الأهلية ، أنه ركز على عدة محاور ورصد جهود تعزيز ادماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة ، وعززت ذلك بالانجازات التي تحققت خلال تلك الفترة، ومنها إعداد أول استراتيجية وطنية لتمكين المرأة عام 2017، واختتمت العرض بتقديم الرؤى المستقبلية التي طرحها التقرير لمواجهة التحديات الثقافية والموروثات واستمرار عملية تمكين المرأة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وفى كلمته أشار الدكتور نبيل صموئيل الى اهمية دراسة الأسباب الحقيقة التي تؤدي إلى التخلف الثقافي الذي تعاني منه المجتمعات ، مشيداً بتوجيه القيادة السياسية بضرورة العمل على إعادة بناء الوعي ، مؤكدا أن المجتمع المدني الفاعل والواعي يمكن أن يقود هذا التحرك لاحداث التغيير المنشود ،، كما أشار الى أهمية تجديد الفكر ودور المجتمع المحلى بجانب المجتمع المدنى لاحداث التغيير وهو ما يتطلب بناء كوادر داخل هذا المجتمع واشراك الشباب والمرأة .

كما تم استعراض خطط عمل فرق عمل المنتدى خلال الشهور القادمة وتخصيص الاجتماع القادم للمنتدى لقضية مناهضة العنف ضد المراة تزامنا مع احتفالية ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.