القوى العاملة : توفير 237 فرصة عمل برواتب مجزية بمدينة بدر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، وفرت 237 فرصة عمل على 15 مهنة بـ 4 شركات ومصانع القطاع الخاص بمدينة بدر ، بمرتبات تتراوح بين 2500 إلي 7000 جنيه، بجانب بعض المزايا الأخري، لشغلها خلالها الأسبوع الجاري ، وذلك فى إطار الإسهام في خفض معدلات البطالة، ومبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية ، أن مكتب عمل بدر متعدد الأنشطة وفر هذه الفرص في شركات إيجيترافور للصناعات الكهربائية ، وديورافيت إيجيبت ، وليونى وايرنج سيستمز ، وسالم وزران أبو العطا ( إندومي ) ، وذلك للشباب من الجنسين أبناء المحافظة ، وتوفير عقود عمل للمتقدمين ، مع زي رسمي ، ووسيلة انتقال للعاملين إلى مقار عملهم ذهاباً وإياباً ، فضلاً عن رعاية طبية واجتماعية شاملة .

أشار حسن السيد مدير مكتب بدر ، إلى أن فرص العمل التى تم توفيرها تشمل : 75 عامل إنتاج ، و 27 فنى إنتاج ، و 9 مهندسين ميكانيكا وكهرباء ومشتريات خارجية ، و 2 مدرس ميكانيكا وميكاترونيك ، و 31 عامل نظافة ، و 50 مراقب جودة ، و 24 عامل تجميع ، و 4 مشرف ، و 4 فنى خدمات ما بعد البيع ، وفرد أمن ، و 2 سباك ، و 2 كهربائي ، و 5 نجارين ، على ان يكون السن ما بين 25 إلى 35 سنة .

وقال مدير المكتب : إنه علي الراغبين في شغل هذه الفرص التقدم إلي مكتب عمل بدر في جهاز مدينة بدر القديم من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر.