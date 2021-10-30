انطلاق فعاليات برنامج التهيئة العام لكل العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية

بتوجيهات من الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، انطلق برنامج التهيئة العام لكل العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وكافة المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وذلك من المقر الرئيسى للهيئة العامة للرعاية الصحية، بمدينة نصر.

الهدف من برنامج التهيئة العام : هو أن يكون جميع العاملين تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية الصحية على علم و دراية برؤية ورسالة وأهداف الهيئة بشكل عام، باعتبار العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للهيئة، وشركاء عمل وليسوا موظفين فحسب.

ارتكز برنامج التهيئة على عدة محاور بدءًا من الرؤية و الرسالة، مرورًا بالتعريف بقيادات الهيئة، والهيكل التنظيمي بالمقر الرئيسي، وما يوازيه بالفرع والمنشأة وصولًا إلى محاضرات تخصصية لكل إدارة عامة بالمقر الرئيسى من خلال المدير العام للإدارة.

طبقا لخطة زمنية محددة لكافة الإدارات، على مدار أيام متتالية عبر تطبيق زووم.

القائمين على برنامج التهيئة:

د. ناردين بشرى _ اخصائى التطوير المؤسسي، ومسؤول ملف الاعتماد الخاص بالموارد البشرية.

د. إسلام نبيل_ اخصائى التطوير المؤسسي.

وذلك تحت إشراف وحضور كل من :-

د. أمير التلواني "المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية"

د. أحمد عثمان "مدير عام الإدارة العامة الموارد البشرية "