القوي العاملة: تعيين 459 شاباً وصرف 196 ألف جنيه للعمالة...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 459 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1502 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 1095 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 125 ألف جنيه لـ 53 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و 71 ألفاً و 519 جنيها رعاية صحية لـ 30 عاملاً ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 196 ألفاً و 519 جنيهاً لـ 87 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 234 منشآت ( دوري نهاري ) وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 171 منشأة أخرى ، وبحث 5 شكاوى عمالية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 62 منشأة ، وإعادة التفتيش على 81 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 11 شكوى عمالية ، تم تسوية 2 شكوى منها ودياً ، وتبقي 9 شكاوى منها تحت البحث والدراسة ، كما استخرجت المديرية 216 شهادة قياس مستوى مهارة ، وإصدار 246 رخصة مزاولة مهنة لـ 246 عاملا .