استقبلت السفيرة ندى دراز، سفيرة جمهورية مصر العربية في مالطا، يوم ٢٨ الجاري بمقر دار السكن، كلاً من رئيس البرلمان المالطي أنجلو فروجا، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء للشئون المتوسطية أليكس تريجونا، ووزير الداخلية والأمن القومي بايرون كاميليري، ووزير المالية كلايد كاروانا، ووزيرة الإدماج وجودة الحياة جوليا فروجا بورتيللي، فضلاً عن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مالطا د. إلينا جريك، وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين سمر مظلوم، ومدير المكتب الإقليمي للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة للمتوسط جوليان سيمون، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عملها في مالطا.
أوضحت السفيرة ندى دراز أن غداء العمل تناول مجالات التعاون المختلفة بين مصر ومالطا وسبل تطويرها، والبناء على ما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور خلال الأعوام الماضية على صعيد العلاقات الثنائية وفي الأطر متعددة الأطراف، وأشادت خلال المناسبة بالدور الذي تقوم به مالطا في تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أضافت السفيرة أن رئيس البرلمان المالطي أشاد بالتطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، والذي يُمثِل قاعدة صلبة يجب البناء عليها لتحقيق المزيد من التعاون بين مصر ومالطا بما يخدم مصالح البلدين. كما تناول الوزراء بحسب مجالهم الأهمية التي تمثلها مصر بالنسبة لمالطا ليس فقط كركيزة للأمن والاستقرار في منطقة المتوسط وإنما كشريك يُمكِن الاعتماد عليه في مختلف المحافل التي تجمع البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقبال سفيرة مصر لدى مالطا رئيس البرلمان والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء للشئون... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.