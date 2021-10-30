القوي العاملة : توزيع٢٣٠٧ بوليصة تأمين على الحياة العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن اللجنة الاستشارية لإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، قامت بتوزيع ٢٣٠٧ بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة وسلمت ٧٢ كارنية مميكن, بحضور العمال وممثلي ٢٠ شركة مقاولات .

وفي نفس السياق قال ياسر سعيد مدير المديرية : إن اللجنة الاستشارية لإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية اعتمدت 32 ألفاً و183 جنيها للرعاية الصحية لـ 122عاملا ، وتم صرف علاج 287 ألفاً و660 جنيها لـ٧١ عاملا ، كما تم اعتماد صرف مبلغ ٢٧ ألف جنية منحة زواج لـ ٩ عمال، وصرف ٣٣ جنيها منحة إنجاب مولود لعدد ١٦ عاملا.

كما تمت الموافقة على البدء فى تصميم برنامج إلكتروني يهدف إلى التحول الرقمي الكامل لإدارة العمالة غير المنتظمة من خلال التعامل مع جهات الإسناد وشركات المقاولات آليا عن طريق صفحة ويب أو عن طريق الايميل وخدمة الواتس اب.

واختتمت اللجنة أعمالها بتكريم بعض الزملاء العاملين بالإدارة نظرا للجهد الكبير المبذول خلال الفترة الماضية.