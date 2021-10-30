«بخط يده» دوت الخليج ينشر رسالة رئيس الوزراء بأكسبو ٢٠٢٠

/658774/بخط-يده-تحيا-مصر-ينشر-رسالة-رئيس-الوزراء-بأكسبو-٢٠٢٠
كتب رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، رسالة بخط يده عند افتتاح الجناح المصري بمعرض «إكسبو» دبي.
دوت الخليج
رئيس الوزراء: أبهرتني طريقة العرض والتنظيم بمعرض إكسبو
بسم الله الرحمن الرحيم(شرفت اليوم بزيارة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقد أبهرتني طريقة العرض والتنظيم والإظهار لكيف تأسست هذه الدولة الرائعة برؤية العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ 50 عام.
رئيس الوزراء يتقدم بخالص تحياته لدولة الإمارات
وتابع رئيس الوزراء حديثه فى نص الكلمة المكتوبة:" وأود أن اتقدم بخالص التحية والشكر والتقدير لدولة الإمارت على تنظيمها المبهر لـ«إكسبو» 2020 وتمنياتي لها بدوام التقدم والرقي.
هذا وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قد تفقد الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022، حيث رافقه أعضاء الوفد المصري الرسمي، وعدد من الوزراء والمسئولين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولفيف من الإعلاميين.
وأكد رئيس الوزراء خلال الكلمة التى ألقاها أن الحكومة المصرية، حرصت على توفير كل الدعم لإقامة جناح يليق باسم الدولة المصرية بمعرض إكسبو
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