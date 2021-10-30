/658768/صديقة-ياسمين-صبري-أبوها-كان-بيشوفها-صدفة-ومصرفش-عليها-جنية

هاجمت لبنى عروس صديقة طفولة الفنانة ياسمين صبري، والد الأخيرة دكتور أشرف صبري، بعد أن أثار الجدل بتصريحاته حول علاقته بابنته، في إشارة منها إلى أنه لم ينففق عليها حتى قدر بسيط من المال، وكان يرأها صدفة.

دوت الخليج يرصد تعليق صديقة طفولة الفنانة ياسمين صبري على تصريحات والدها دكتور أشرف صبري.

صديقة طفولة ياسمين صبري تفتح النار على والدها

كتبت عروس عبر حسابها على «إنستجرام»: "أنا حاسة بغضب شديد جدًا، عمري ما فكرت أرد ولا أتكلم لكن اللي بيحصل ده تهريج بكافة المقاييس، یاسمین أشرف صبري صديقتي منذ الطفولة وحتى الآن، تربطني بها علاقة صداقة وحب وتفاهم وإنسانية بلا حدود اللي أبوها نشره يثير إشمئزازي لدرجة مقرفة حقيقي أنت مين، أنت كنت فين، أنت جيبت عربية هههههه، أنت صرفت عليها جنيه أنت تعرف إيه عنها".

واستطردت:"أنت شوفتها بس في الكام صورة اللي إنت حاططهم فقط لا غير، إنت محضرتش معاها أي حاجه في حياتها ولا تعرف عنها أي حاجه، إنت سنين تختفي وتظهر يوم في نادي سبورتنج تاخذ صورة وتختفي أنا عشت مع ياسمين في المدرسة وفي النادي طول طفولتي".

صديقة ياسمين صبري: والدتها سافرت عشان تعيشها في مستوى كويس

واختتمت حديثها قائلة: "ما أفتكرش إني شفت حد رباها ولا كان معاها غیر کریمة الله يرحمها جدتها، وأمها كانت في الخارج بتشتغل عشان تبعت فلوس عشان تعيش ياسمين في مستوى كويس، طلعتها جدتها رياضية طموحة، ربتها على القناعة تيجي إنت دلوقتي بعد كل ده افتكرت أن ليك أولاد، لما بقت مشهوره، إخص وألف إخص، أنا قرفانة من الآباء اللي بالمنظر ده أنا أفتكر اللي كام مره اللي شفتك فيهم، کنت تشوفنا صدفة وتقعد تتريق علينا وإننا شباب ضايعين بس ربنا كبير حسبي الله ونعم الوكيل".

وكان الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، كشف عن مفاجأة صادمة حول حياة ابنته الفنانة ياسمين صبري قبل زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

والد ياسمين صبري: كان عندها خدامة وجبتلها عربية

كتب والد ياسمين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بعد ماسمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره.. أصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية".

خطوبة ياسمين صبري من زوجها الأول

وتابع: "ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها.. الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان أن اخواته ماجوش مش حيهتم ببنته".

والد ياسمين صبري يتهم زوجته بتخريب زواج ابنته الأول

واستطرد: "أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر إن الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش أنها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب أمها لانه حكالي وقالي امها خربت بيتنا".

والد ياسمين صبري يعلن رفضه لزواج ابنته من أبو هشيمة

واختتمت حديثها: "واتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده انا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده.. وحسبي الله ونعم الوكيل".

تصريحات ياسمين صبري المثيرة للجدل حول والدها

وكانت الفنانة ياسمين صبري قالت خلال لقائها بأحد البرامج أن علاقتها بوالدها منقطعة منذ أن كان عمرها سنتين، حيث اختار حياته الخاصة على حسابها.