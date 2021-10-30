/658770/طلب-احاطة-ضد-وزير-التموين-لعدم-تحديد-سعر-توريد-القمح-الموسم-الحالي

تقدم النائب عادل يونس حماد عضو مجلس النواب بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ضد وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحي بسبب عدم تحديد سعر توريد القمح الموسم الحالي .

دوت الخليج

واكد عضو مجلس النواب النائب عادل يونس حماد انه نظرا لما يمثله القمح كاسلعة هامة جدا واستراتيجية للشعب المصري يرجي تحديد سعر توريد القمح الموسم الحالي وذلك لتشجيع الفلاح المصري على زراعته بكميات كبيرة لتوفير ناتج محلي بديلا عن الاستيراد من الخارج وتوفير عملة صعبة للدولة المصرية .

طلب احاطة ضد وزير التموين لعدم تحديد سعر توريد القمح الموسم الحالي

وطالب النائب عادل يونس حماد عضو مجلس النواب بتوجيه طلب الاحاطة للجنة الزراعه بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري لاهمية الموضوع .

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، غدا الأحد نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن:

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة تقرير تأمينات المنشآت العامة والحيوية

تآمينات المنشآت العامة والحيوية

أ. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ب. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة ٢٠١٥. ۲) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قـانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة ٢٠١٤ في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

المشاركة مع القطاع الخاص

۳) استمرار نظـر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبـي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٠.