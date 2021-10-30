/658771/عمر-درويش-العلاقات-العربية-تظل-خط-الدفاع-والرابط-الأقوى-للحفاظ-على-بقاء-المنطقة-وحماية-أهلها

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحفاظ على العلاقات العربية هي أولوية قصوى، مشيرا إلى العثرات التي تتعرض لها دائمًا، مؤكدا أنها تظل خط الدفاع والرابط الأقوى للحفاظ على بقاء المنطقة وحماية أهلها.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عمرو درويش بشأن دور ترابط العلاقات العربية فى الحفاظ على المنطقة

الجامعة العربية

وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن حكمة القادة قادرة على تجاوز الأخطاء الفردية، مضيف”فالمنطقة لا تتحمل مزيدًا من الخلافات”.

دور الانعقاد الثاني

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، غدا الأحد نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن:

أ. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ب. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة ٢٠١٥. ۲) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قـانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة ٢٠١٤ في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

۳) استمرار نظـر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبـي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٠.