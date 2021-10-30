اليوم.. عرض حكاية «90 دقيقية» بطولة نضال الشافعي

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تعرض قناة الحياة الفضائية، أولى حلقات حكاية «90 دقيقة» من مسلسل «ورا كل باب»، بدايًة من اليوم السبت وحتى الأربعاء في تمام الساعة الـ 9 مساءً عبر قناة «الحياة».

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض حكاية «90 دقيقة» بطولة الفنان نضال الشافعي.

أبطال حكاية «90 دقيقة»

حكاية «90 دقيقية» بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمي جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، أحمد حلاوة، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح، التي تعد العمل الأول له بعد تخطيه أزمته الصحية الأخيرة.

أحداث حكاية 90 دقيقة

تدور أحداث الحكاية حول نضال الشافعي، ودنيا عبد العزيز الذين يجسدان زوجين تحدث بينهما العديد من المشاكل فينفصلا، ويحاول أهلهما الإصلاح بينهما، في إطار تشويقي كوميدي.

حكايات مسلسل ورا كل باب الجزء الثاني

وتعد حكاية 90 يوم هي الحكاية الثامنة من حكايات مسلسل ورا كل باب، حيث عرضت حكايات «في عشق البنات» بطولة ميرنا نور الدين، وحكاية «كدبة كبيرة» بطولة أحمد زاهر وهنادي مهني، وكذلك حكاية «عائلة جيجى» بطولة نادين، إسلام جمال، وحكاية «رق الحبيب» بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم.

بالإضافة إلى حكاية «قلب مفتوح» بطولة كمال أبو رية وفيدرا، وحكاية «ماريونت» بطولة محمود عبد المغنى ودينا فؤاد وميرنا نور الدين وحكاية «هدف نبيل» بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي.

حكاية لحظة ضعف

كما عرضت منذ أيام حكاية «لحظة ضعف» محققة نجاحًا كبيرًا، وهي بطولة خالد سرحان، تامر مجدي، رشا المهدي، حنان يوسف، وغيرهم من الفنانين الشباب، سيناريو وحوار محمد ذو الفقار إخراج منال الصيفي، إنتاج شركة سينرجي.

أزمة نضال الشافعي الصحية

على الصعيد الآخر، كان قد خضع نضال لعملية جراحية في القولون استمرت لأكثر من أربع ساعات، وكشف الأطباء المعالجون له بأنهم حاولوا من قبل خضوعه للعملية الجراحية إنقاذ الموقف بدون إجراء عمليات ولكن المسألة فشلت خصوصاً أنه تعرض لثقب في القولون نتيجة انفعاله والضغط العصبي عليه.

جاء ذلك بعد أن انفعل على منتج فيلمه الجديد ميني بار، وهو المنتج مدحت سعد، بسبب عدم التزامه بالوعود التي وعدها لنضال قبل عودة التصوير مرة أخرى، وكان أبرزها زيادة الميزانية المخصصة للديكورات ومستلزمات التصوير من أجل تقديم جودة أفضل للفيلم، بالإضافة إلى الالتزام بدفع المستحقات المالية من أجور النجوم والفنانين المشاركين في العمل، ولكن المنتج لم يلتزم بأي شيء من ذلك وبمجرد عودة التصوير بدأ يتهرب من كل الوعود، فضللا عن قيام المنتج بتكثيف ساعات التصوير بشكل مبالغ فيه مما أدى إلى إصابة نضال وكل فريق العمل بحالة إرهاق شديدة، وهي ما أثرت أيضاً على الحالة الصحية التي وصل لها نضال حالياً.