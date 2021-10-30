رقم قياسي جديد في انتظار محمد صلاح أمام برايتون

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يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مباراته اليوم السبت امام نظيرة برايتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث يعتبر محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام برايتون، حيث سجل في 8 مشاركات له أمامه 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على بريستون نورث ايد، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الدور الـ 16 من منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وسجل الهدف الأول في لقاء ليفربول تاكومي مينامينو في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، وجاء ديفوك اوريجي بالهدف الثاني للريدز في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أنه لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لملعب أولدترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 6 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، وسجل الريدز حتى الآن 27 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.