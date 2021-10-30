محافظ القاهرة يشارك فى اجتماع على هامش يوم المدن العالمى

جدة - نرمين السيد - شارك خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فى الاجتماع الذى عقده محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT.





جاء ذلك على هامش الاجتماعات المتعلقة بيوم المدن العالمى والذى تستضيفه مدينة الأقصر ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال يومى 30 و31 أكتوبر تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية". حضر اللقاء كل من الدكتور عرفان على مدير المكتب الإقليمى لبرنامج المستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية، والدكتورة رانيا هداية مدير برنامج المستوطنات البشرية بالقاهرة.

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