الحكومة: لا صحة لوجود عجز فى أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن وجود عجز فى أسرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية.





وتواصل المركز، بحسب بيان، لمجلس الوزراء، اليوم السبت، مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز فى أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر السعة السريرية المناسبة بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية سواء على مستوى الأسرّة العادية أو الرعاية المركزة.

وأشارت الوزارة، إلى أن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، حيث يتم عمل مراجعة دورية لنسب إشغال الأسرّة بالمستشفيات الحكومية، بهدف توزيع المرضى بين المستشفيات حسب حالتهم الصحية ووفقًا لنسب إشغال المستشفيات بما يساهم فى تحقيق التوازن فى القدرة الاستيعابية لجميع المستشفيات.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم 25354150 /02، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يمكن الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]