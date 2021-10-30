مسؤولة أممية رفيعة: مصر لاعب قوى فى مواجهة ظاهرة التغير المناخى عالميا

جدة - نرمين السيد - أعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ميمونة شريف، خلال الاحتفالية المقامة بالأقصر بمناسبة يوم المدن العالمى، عن سعادتها باستضافة الأقصر الاحتفال العالمى للمدن هذا العام.





وأشارت إلى أن الأقصر التى تحتضن وادى الملوك ووادى الملكات والعديد من المواقع الأثرية التى تعود إلى ألاف السنين، تسهم أيضا مثل باقى المدن فى انبعاثات الكربون وإذا ما استمر هذا الوضع ونفس الممارسات، فإن هذا الأمر من شأنه أن يدمر استمرارية المدن، لذلك يتعين علينا العمل من أجل الوصول لتحقيق هدف صفر انبعاثات وفقا لما تم التوصل إليه فى مؤتمر باريس للمناخ.

وأضافت أن الأقصر ليست وحدها وإنما هناك 1.6 مليار نسمة فى 970 مدينة يتأثرون بارتفاع درجات الحرارة وما يستتبع ذلك من أثر على الأمن الغذائى وارتفاع مستوى البحار وزيادة الفقر.

ونوهت بالمبادرات والمشروعات التى تقوم بها الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، مؤكدة أن مصر لاعب أساسى وقوى فى هذا المجال والتغيير فى مصر سيكون له صدى عالمى، كما نوهت بمشروعات مثل مشروع بينبان للطاقة الشمسية فى أسوان والذى يعد الأكبر على مستوى العالم، وهو المشروع الذى يقلل انبعاثات الكربون بنحو مليونى طن سنويا.

وأشادت بالبرنامج المصرى القوى الذى بدأ عام 2014 من أجل التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، مشددة على ضرورة إعادة تخطيط وإدارة المدن بصورة تضمن الاستدامة.

ولفتت - فى ختام كلمتها - إلى أن مصر تتبنى طريقا تنمويا طموحا، داعية إلى أن تكون المدن المستدامة فى قلب هذه التنمية المستدامة.