السفير المصري في بوليفيا يستقبل مديرة المدرسة المصرية فى لاباز

استقبل السفير طــارق الوسيمــي، سفير جمهورية مصر العربية فى بوليفيا، مديرة المدرسة المصرية فى لاباز Sonia Telez وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، حيث أشاد السفير بمستوى الأداء الذي وصلت إليه المدرسة منذ افتتاحها، حيث تُعد من أهم المدارس الابتدائية في العاصمة البوليفية لابـاز التي تُدرس المناهج التعليمية واللغتين الإنجليزية والإسبانية.

من جانبها أعربت مديرة المدرسة المصرية عن تقديرها للتعاون والتنسيق المستمر مع السفارة المصرية في لاباز، كما رحبت بالمقترحات التي تم تناولها أثناء اللقاء وأهمية دراسة سبل تنفيذها خلال الفترة القادمة.