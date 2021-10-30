السفير المصري لدى ناميبيا يستقبل أسقف عام أفريقيا

استقبل السفير وائل لطفي، سفير مصر لدى ناميبيا، نيافة الأنبا جوزيف أسقف عام أفريقيا في مقر السفارة المصرية في ويندهوك، حيث استعرض نيافة الأنبا الأنشطة التي تقوم بها الكنيسة القبطية المصرية في أفريقيا بصفة عامة، وفي ناميبيا علي وجه الخصوص.

هذا، وأعرب السفير المصري عن تقديره الكبير للدور الوطني الهام الذي تلعبه الكنيسة القبطية في تقديم مختلف أوجه الرعاية والأنشطة الخدمية للأشقاء من أبناء الشعب الناميبي، الأمر الذي يُبرز الصورة الإيجابية التي تحظي بها مصر بين المواطنين الناميبيين.

كما ناقش السفير مع نيافة الأنبا المقترحات والرؤى ذات الصلة بتعظيم الاستفادة من أنشطة الكنيسة القبطية في المجالات الثقافية والطبية والتعليمية المختلفة، بما يُسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين مصر وناميبيا.