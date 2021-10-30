عبر «فيسبوك».. القبض على عصابة للسيارات المهربة جمركيا «صور»

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سدد ضباط المباحث بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، لكمه قوية لواحدة من أكبر وأخطر عصابات سرقة السيارات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل لقبض على تشكيل عصابي الذى تخصص نشاطه الإجرامى في التعامل في السيارات متحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركياً.

حيث تمكنوامن القبض على تشكيل عصابي الذى تخصص نشاطه الإجرامى في التعامل في السيارات متحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركياً.

تمت عملية الضبط بقيادة مدير مباحث العاصمة اللواء نبيل سليم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجار اعاده السيارات لاصحابها.

تفاصيل واقعة الضبط

ترجع تفاصيل واقعة السرقة عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، اخطارا بورود معلومات وتحريات مؤكده من قسم مكافحة جرائم السيارات بالقاهرة، بقيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، لعرض سيارات للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات وقائع سرقة.

بالفحص من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة نجح في تحديدهم وأتضح أنهم 4 أشخاص «لثلاثة منهم معلومات جنائية» - مقيمين بنطاق محافظتي «الدقهلية والسويس»، وقيامهم بإصطناع لوحات معدنية ومستندات ملكية ورخص تسيير لتلك السيارات المُستولى عليها بالإشتراك مع أحد الأشخاص للحيلولة دون ضبط المركبات المُستولى عليها.

وتم القبض عليهم وبحوزتهم مكبس حديدى يُستخدم فى إصطناع اللوحات المعدنية - مجموعة من الأدوات تستخدم فى التلاعب بأرقام الشاسيهات ومواتير السيارات - مجموعة من الأحرف والأرقام الحديدية تستخدم فى إصطناع اللوحات المعدنية.

اعترافات المتهمين

واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التحصل على المركبات مُتحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركياً وإصطناع اللوحات وتزوير المستندات والتلاعب بأجزائها الجوهرية بالإستعانة بـإثنين من العناصر الإجرامية «لهما معلومات جنائية» أمكن ضبطهما.

المستندات الحكومية «جميعها مزورة»

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها ، وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط الأوراق والماكينات والأدوات المُستخدمة فى إصطناع وتزوير رخص تسيير السيارات المُستولى عليها ومستندات ملكيتها، عبارة عن مجموعة من الأوراق والرخص وشهادات الإفراج الجمركى والمستندات الحكومية «جميعها مزورة»، كمية كبيرة من أختام شعار الجمهورية «مقلدين»- 2 جهاز كمبيوتر يحويان برامج إلكترونية تقوم بإصطناع الإختام - جهاز يستخدم فى صناعة جميع أختام شعار الجمهورية - جهاز إسكنر - 10 جهاز طباعة - 3مكينة تقطيع وتغليف الكارنيهات والرخص - ألوان وأحبار - الواح خشبية "شبلونة" تستخدم فى إصطناع العلامات المائية.

شراء المركبات متحصلات وقائع السرقة

وبتطوير مناقشة مع المتهمين أمام مباحث القاهرة ، إعترفوا بقيامهم بشراء المركبات متحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركياً على فترات وإصطناع لوحات معدنية ومستندات ملكية لتلك السيارات منها عدد 20 سيارة مُبلغ بسرقتها – عدد 4 سيارات مهربة جمركياً – عدد 5 سيارات بدون بيانات «متلاعب بأجزائها الجوهرية».

وإعترفوا بقيامهم بالتصرف فى عدد 27 سيارة بالبيع لدى عملائهم «سيئى النية»، 19 شخص ، وتم ضبتهم بحوزتهم كافة السيارات المستولى عليها ، وإعترفوا بعلمهم بـأن تلك السيارات من متحصلات وقائع سرقة ومهربة جمركياً ومتلاعب بأجزائها الجوهرية، كما أمكن ضبط سيارتين لدى إثنين من عملائهم "حسنى النية".

وبإستدعاء الضحايا مالكي السيارات المُستولى عليها تعرفوا عليها وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم سرقة السيارات.