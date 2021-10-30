روان لاشين تتقدم بطلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم»على الأطفال..وتؤكد: تسبب الوفاة

/658780/روان-لاشين-تتقدم-بطلب-إحاطة-يحذر-من-مخاطر-لعبة-السلايمعلى-الأطفالوتؤكد-تسبب-الوفاة

تقدمت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن التحذير من مخاطر انتشار لعبة "السلايم" بشكل كبير بين أطفال المدارس، في ظل التحذيرات الطبية من كونها تحتوي على مواد سامة تؤثر على أعضاء الجسم، وتسبب الكثير من الأمراض مثل التسمم والفشل الكلوي والسرطان، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم روان لاشين بطلب احاطة بشأن لعبة السلايم

لعبة السلايم

وقالت النائبة روان لاشين فى طلب الاحاطة المقدم منها، إلى وزيري التعليم والصحة، أن لعبة السلايم تتكون من مسحوق غسيل جيلى "السائل" والغراء وألوان صناعية، وهذه المواد تؤثر على الجلد، وتكون حبوب نتيجة الحساسية، وتشققات بالجلد، واستنشاق هذه المواد يتسبب فى تهيج فى الجهاز التنفسى، بالإضافة إلى أن رائحة "السلايم" نفاذة نتيجة تركيبته، وتؤدى إلى حدوث آلام بالعينين.

وأكدت عضو مجلس النواب، روان لاشين، أن خطورة العبة تكمن فى إصابة الطفل بالتسسم نتيجة للعب الطفل بالايدي ثم وضع يده فى فمه فيؤدي إلى حدوث إسهال وقىء، وذلك بسبب استعمال مسحوق غسيل فى صناعة "السلايم" والذى يحتوى على نسبة من الكلور السامة، وبالتالى فإنه فى غاية الخطورة إذا وصل إلى فم الطفل بطريقة أو بأخرى.

وناشدت النائبة روان لاشين،عضو مجلس النواب، الآباء عدم الاستجابة لرغبة الأبناء فى شراء مثل هذه الألعاب عبر مواقع الانترنت وتوعية الأبناء بمخاطر مثل هذه الأشياء الضارة بصحتهم، حفاظًا على حياة أطفالنا.