/658782/محمد-رمضان-من-حفله-بدبي--ثقة-في-الله-لا-أخشى-الموت

تألق الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان كعادته في حفله بدبي، الذي أحياه أمس الجمعة وسط حضور عدد مهول من جمهوره ومحبيه.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنان محمد رمضان من حفله بدبي.

محمد رمضان وسط البادي جارد بحفل دبي

وشارك رمضان متابعيه صور من الحفل عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهر خلالها وسط البادي جارد وعلق عليها قائلًا: "ثقة في الله لا أخشى الموت».

هذا وقد رد محمد رمضان عن الجدل المثار حول تسببه في خسارة مضيفات الطيران وظيفتهم بسبب الفيديو الذي جمعهم به وهو يرقصون.

محمد رمضان في لقاء مع برنامج Et بالعربي

نفى رمضان تلك الأنباء خلال لقاءه مع برنامج «et بالعربي» قائلًا: " مخسروش شغلهم، وسافروا معايا تاني بعدها، وكانوا سعداء وبقوا مشهورين في مصر، وبيمشوا في مطار القاهرة، الناس بتسلم عليهم، وهما اتبسطوا واستمتعوا".

كان الفنان محمد رمضان، أثار غضب واستفزاز متابعيه، بعدما ظهر في وصلة رقص مثيرة مع مضيفة طائرته الخاصة على أنغام كليب أغنيته «يا حبيبي».

محمد رمضان يراقص مضيفات الطيران

شارك رمضان جمهوره مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، ظهر خلاله وهو يراقص مضيفة الطيران أثناء رحلته لمدينة الجونة.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

الجمهور يهاجم محمد رمضان بسبب رقصه مع مضيفة طيران

ومن ثم شن الجمهور حملة هجوم واسعة عليه، منتقدين تصرفه وتجاهله لزوجته، فكتب أحدهم: "هى مراتك مش بتغير عليك، اقسم بالله لو جوزى عمل كدة مش هعيش معاه دقيقة"

وعلق الأخير: "قريبا فصل مضيفه رقصت لمحمد رمضان".

على الجانب الآخر، وجه محمد رمضان رسالةغامضة لشخص مجهول، أعرب خلالها عن حبه للأفيال رغم أنه يشبه الأسد.

أحدث ظهور لمحمد رمضان

نشر رمضان عدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهر خلالهم من أمام رأس فيل منحوتة، وعلق عليهم قائلًا: "بحب الأفيال رغم أني أسد".

محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنيته «جو البنات»

احتفل الفنان محمد رمضان بتصدر أغنيته الجديدة «جو البنات» تصدر تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” منذ طرحها مساء أمس الإثنين، واستغل رمضان هذا الحدث للترويج لحفله القادم بمدينة الرياض.

نشر رمضان البوستر الخاص بحفله في الرياض ممزوجا بأغنيته الجديدة حجو البنات محددا بها على جملة تريند رقم 1، وعلق عليها قائلا: “أقوى حفلة بالرياض يوم 1 نوفمبر، وكليب جو البنات تريند رقم 1 على اليوتيوب من امبارح”.

وكان حققت أحدث أغنية «جو البنات» لـ محمد رمضان ما يقرب من مليون مشاهدة بعد 21 ساعة فقط من طرحها عبر موقع الفيديوها الشهير يوتيوب، أي في أقل من يوم كما تصدرت تريند رقم واحد في قائمة الأكثر روجا على الموقع.