/658784/في-عيد-ميلاده-الـ67-محمود-الخطيب-أسطورة-الكرة-المصرية

يحتفل «محمود الخطيب» رئيس النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر عام 2021، عامه السابع والستين، وهو في حالة إستعداد لخوض انتخابات القلعة الحمراء للحفاظ على مقعده في رئاسة القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خاض"بيبو" 450 مباراة خلال مسيرته المحلية والدولية دون الحصول على أي بطاقة مسجلاً أهداف حاسمه وأبرزهم - المباراة النهائية بالدوري المصري موسم 1976، حيث خاض النادي الأهلي مواجهة نارية ضد غزل المحلة، واستطاع فيها محمود الخطيب «بيبو»، تسجيل هدف تاريخي، يحفر في ذاكرة كرة القدم المصرية.

- الهدف الثاني الحاسم لـ«بيبو»، كان بقميص منتخبنا المصري إذ سجل الخطيب هدفا، في شباك المنتخب التونسي في تصفيات كأس العالم، 1977، حيث جاء هذا الهدف بـ«الكعب»، إذ استطاع تمرير الكرة من بين لاعبين في المنتخب التونسي وأحرز الهدف «بكعبه» في خفة ومهارة كبيرة.

- الهدفين الذي سجلهم في مرمى كوتوكو الغاني ، ليمنح المارد الأحمر أول بطولة في تاريخه للأندية أبطال الدوري. - سجل للمارد الأحمر هدفا من طراز فريد أمام مستقبل المرسي التونسي ، رغم أنه كان عائدا من الإصابة، ليصعد الأهلي لدور الـ16 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

- سجل هاتريك مثير أمام فريق دراجونز البيني في عام 1985، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بأربعة أهداف، ومن بين أهدافه الثلاثة كان هناك هدف من طراز فريد، ووقتها صعد الأهلى حامل اللقب إلى نصف نهائي بطولة أبطال الكؤوس.

- نجح محمود الخطيب في التتويج بلقب الدوري المصري مع الأهلي في 10 مرات، كما نجح في الفوز بلقب كأس مصر في 5 مرات.

- فاز مع النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في لقبين وذلك في عامي 1982، 1987. - نجح محمود الخطيب "بيبو" في التتويج مع النادي الأهلي في بطولتين لكأس الكؤوس الإفريقية في عامي 1985، 1986.

- لعب مع المنتخب في 170 مباراة وسجل خلالهم 83 هدف ونجح في التتويج مع الفراعنة بلقب بطولة أمم إفريقيا في عام 1986.

- توج بيبو بجائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 1983، كما توج بلقب هداف الدوري المصري في مرتين. - صنع التاريخ في المسابقات القارية الأفريقية للأندية بتسجيله 37 هدفاً في 49 مباراة.

- شارك في أولمبياد 1980 بموسكو و1984 بلوس أنجلوس وسجل هدفاً في رباعية منتخب مصر في كوستاريكا 4-1، وهو الفوز الذي منح مصر التأهل للدور الثاني بمسابقة كرة القدم الأولمبية لأول مرة منذ طوكيو عام 1964.

- اعتزل الخطيب دوليا في عام 1986 وبعدما بعامين اعتزل محلياً ليبدأ مشوارًا من النجاحات في مجلس إدارة النادي الأهلي حقق خلالها فريق الكرة بالنادي الكثير من الألقاب والبطولات، ونال النادي خلال هذه الفترة لقب نادي القرن الأفريقي.