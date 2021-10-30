القاهرة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - أعلن خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار اليوم لمتابعة حالة الطقس.





وأكد عبدالعال، بحسب بيان، اليوم السبت، أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار، لافتًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى فى جميع أحياء العاصمة.

وشدد محافظ القاهرة، على جميع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما شدد على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها بعد الأمطار الخفيفة التى تعرضت لها بعض مناطق القاهرة.