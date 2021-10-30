أندريه زكى ينعى كامل خلة عضو المجلس الملى الإنجيلى

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الشيخ كامل خله عضو المجلس الملى الإنجيلى العام، وشيخ الكنيسة الرسولية بالشرابية، الذى رحل عن عالمنا اليوم.





وأكد الدكتور القس أندريه زكى، فى بيان، اليوم السبت، أن الطائفة الإنجيلية فى مصر فقدت خادمًا تقيًا، خدم الكنيسة العامة والمحلية بكل محبة وإخلاص، وكان مثالًا صالحًا ونموذجًا حقيقيًّا لكل جيله. وتابع: "نصلى من أجل تعزية جميع أفراد الأسرة وشعب الكنيسة، وأعضاء المجلس الإنجيلى العام، والمجمع العام للكنائس الرسولية ولجميع محبيه فى كل مكان". وستشيع جنازة الشيخ كامل خله بالكنيسة الإنجيليّة بقصر الدوبارة، اليوم السبت، فى تمام الثالثة عصرًا.

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