توقع بروتوكول لتوفير العمالة لمشروعات حياة كريمة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وقعت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، بروتوكول تعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، فى مجال التدريب المهنى لشباب الخريجين، لتوفير العمالة الفنية الماهرة للعمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل المحافظة.





وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن البروتوكول يأتى فى إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير العمالة الفنية الماهرة للعمل فى داخل محافظة الوادى الجديد، للنهوض بالشباب ورفع مستوياتهم المهارية فى مختلف قطاعات العمل، من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة القوى العاملة فى محافظات الجمهورية لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل، وفى إطار التعاون مع منشآت القطاع الخاص الموجودة داخل تلك المحافظات.

وفى السياق نفسه أشار أحمد حسين طليب مدير المديرية، إلى أن البروتوكول نص على تدريب شركة أوراسكوم للإنشاءات، الشباب داخل مركز التدريب المهنى بالفرافرة التابع للمديرية على مهن "السباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات، وبياض المحارة، والنقاشة، ونجارة الباب والشباك"، وجميع المهن التى تحتاجها "حياة كريمة" داخل المحافظة، بمكافأة يومية وقدرها 50 جنيهًا لكل متدرب.

وأضاف مدير المديرية، أن الشركة بموجب البروتوكول، تتحمل جميع نفقات التدريب من أجور ومكافآت المتدربين واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتسليم المتدربين عند نهاية التدريب شنطة عدة لكل منهم حسب المهنة التى تدرب عليها.

ونوه إلى أن المديرية تلتزم بالإشراف على العملية التدريبية بأكملها حتى نهاية التدريب، وتوفير مدربين على أعلى مستوى من الكفاءة، واستخراج شهادات تدريب معتمدة من الوزارة منها فى نهاية الدورات التدريبية على كل مهنة.