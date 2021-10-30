صور- تحيا مصر يفتتح أكبر وحدة لرعاية حديثى الولادة بمستشفى أبوالريش المنيرة

جدة - نرمين السيد - شهد الافتتاح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يُرافقه اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة طلعت عميد كلية طب جامعة القاهرة، والدكتور زهراء عزالدين رئيس وحدات حديثى الولادة بمستشفى أبوالريش المنيرة.

وخلال الافتتاح أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدولة تولى اهتماما بالغا لتقديم خدمة طبية مميزة داخل المستشفيات الجامعية وتحرص على تزويد هذه المستشفيات بأحدث التجهيزات التى تعين الأطقم الطبية على تقديم هذه الخدمة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الشراكة مع صندوق تحيا مصر، تعتبر دفعة قوية لجهود المستشفيات الجامعية فى هذا الاتجاه، لا سيما وأنها تستقبل أعداد كبيرة من المواطنين طوال العام.

من جانبه قال تامر عبدالفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن وحدة رعاية حديثى الولادة شهدت عمليات تطوير شاملة باعتبارها الأكبر فى مستشفى أبوالريش المنيرة، باعتباره أحد الوجهات الرئيسية التى تستقبل حالات الأطفال المبتسرين، لافتا إلى أنه تم توفير 22 حضانة، و5 أجهزة إفاقة، وجهازى قياس الصفراء، و19 جهاز علاج بالضوء، و8 أجهزة تنفس صناعى، و7 أجهزة ضغط المجرى الهوائى، و57 جهاز ضخ وسحب السوائل، بالإضافة إلى حضانة متنقلة للحالات الحرجة فى أماكن تواجدها.

وأضاف أن أعمال تطوير الوحدة تضمنت وسائل التهوية وتهيئة الأرضيات طبقًا للمواصفات الطبية، وكذلك توفير وسائل ضمان استمرار التيار الكهربائى خلال فترة الطوارئ، للحفاظ على سلامة الأطفال، كما تم توزيع وحدات الإنارة والتكييف بما يتناسب مع توزيع الحضانات، واستخدام أحدث التصميمات والخامات لتقديم أفضل الخدمات العلاجية.

وأوضح أن دراسة موقف الأطفال حديثى الولادة فى مصر كشفت أن معدل وفيات حديثى الولادة يبلغ 11-1000 طفل، وتبلغ نسب الدخول للحضانات 25% من المواليد، مقارنة بـ10-15% من المواليد عالميا، كما تبلغ معدلات الولادات المبكرة "المبتسرين" 20% من المواليد.

وأشار المدير التنفيذى للصندوق، إلى أن المبادرة الرئاسية يوم جديد تساهم فى توفير الحضانات الخاصة بالأطفال المبتسرين وتجهيز وحدات رعاية لحديثى الولادة فى المستشفيات العامة والجامعية، وكذلك المراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدنى، لتوفير الخدمة الطبية لهذه الحالات، لافتا إلى أنه تم تجهيز 35 مستشفى أخرى بالحضانات والأجهزة المساعدة ضمن المبادرة الرئاسية يوم جديد حتى الآن.

وأوضحت الدكتورة عبلة الألفى رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لصحة الطفل، أنه يمكن تلخيص مشكلات الأطفال المبتسرين فى ارتفاع نسبة المواليد التى تتطلب دخول الحضانات إلى حوالى 25% من المواليد، مقارنة بنسب الدخول العالمية والتى يتراوح بين 10-15% وعليه يحتاج 480000 إلى 600000 طفل سنويا للحضانات.

وأضافت أن هذه الأرقام تتطلب التطوير المستمر لخدمات حديثى الولادة فى مصر على أحدث التوصيات العالمية كضرورة قصوى بجانب زيادة عدد الحضانات، بوضع آليات الحل الشامل ويشمل، التدريب المهارى لجميع أعضاء الفريق الطبى لحديثى الولادة وأطباء التوليد والقابلات، وتقسيم الحضانات إلى ثلاثة مستويات للخدمة وتجهيزها بما يتناسب مع مستوى الخدمة وتدريب فريق المعاونين والإداريين والمهندسين، بالإضافة إلى إعداد نظام دقيق للمتابعة والحوكمة ومتابعة مخرجات الخدمة والإحصائيات، مع الأخذ فى الاعتبار أهمية رفع الوعى المجتمعى وتطبيق المبادرات الرئاسية تطبيق حقيقى وتطبيق آليات المجتمع الصديق للأم والطفل وإحالة متميز.

وفى هذا الصدد قال معتز الحوت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لنستله مصر، إن مشاركة نستله مصر فى تطوير وحدة رعاية حديثى الولادة بمستشفى أبوالريش، تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية نستله للمسؤولية المجتمعية النابعة من رؤية الشركة، والتى تستهدف تحسين نوعية الحياة والمساهمة فى مستقبل أكثر صحة للأفراد وللمجتمعات، وتعكس أهداف الشركة إيماننا بقوة وأهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى جهود الحكومة المختلفة بهدف تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف: "فى نستله صحة الأفراد والعائلات على رأس أولوياتنا، وانعكس ذلك فى المبادرات المختلفة التى قمنا بها من خلال الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، ومنها البرامج التى تحث على التغذية السليمة والتركيز بشكل خاص على صحة الأطفال والذين هم عماد المستقبل".

وتابع: "سعداء بكوننا جزء من مبادرة يوم جديد لرعاية الأطفال المبتسرين، بالشراكة مع صندوق تحيا مصر، لضمان فرصة حياة للأطفال حديثى الولادة وإعادة البسمة لأسرهم".