شعراوى: الدولة أنفقت 375 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمات الأساسية فى الصعيد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة وزير التنمية المحلية، خلال جلسة استعراض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عَلِى هامش فعاليات يوم المدن العالمى والذى يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين من مصر وكبار الشخصيات من مختلف دول العالم.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن الدولة المصرية قامت بتنفيذ مشروعات فى محافظات الصعيد عَلِى مدار السبع سنوات الماضية، حيث أنفقت عليها حوالى 375 مليار جنيه لتحسين مستوى جميع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين فى محافظات الصعيد خاصة مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يركز على 3 مكونات هى دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية وتطوير وترفيق وتحديث الإدارة فى المناطق الصناعية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، فيما يعمل المكون الثانى على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية والتخطيط المحلى وتنمية الموارد المحلية وتحسين الخدمات وتنفيذ خطط للصيانة والتشغيل وتطوير نظم المتابعة ويركز المحور الثالث على بناء القدرات والتطوير المؤسسى والبنية المعلوماتية ودعم النظم الجغرافية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن البرنامج الذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع عدة وزارات يعمل عَلِى دعم المؤشرات التنافسية ومؤشرات إصلاح منظومة الإدارة المحلية وحوكمة عملها و دعم اللامركزية وتمكين المحافظات.

وأكد شعراوى أن البرنامج ساهم منذ يناير 2018 وحتى نهاية العام المالى (2021/2020) فى تنفيذ 3589 مشروعا فى محافظتى قنا وسوهاج بتكلفة تقترب من الـ 10 مليارات جنيه فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، منها 2187 فى محافظة سوهاج و1402 بمحافظة قنا.

وأوضح أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم فى تنفيذ عدة ممارسات إيجابية تم تعميمها على المستوى الوطنى، أولها التخطيط المحلى المتكامل بالتنسيق مع وزارة التخطيط وساهم ذلك فى عدالة توزيع الاستثمارات على المحافظات، واعتماد دراسات الجدوى المسبقة، واعتماد دراسات تقييم الأثر البيئى والاجتماعى ودراسات تقييم الأثر مع تشكيل لجان التخطيط المحلى على مستوى المحافظات والمراكز وجلسات التشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وإعداد دليل مجالس للتشاور على مستوى المحافظات الـ 27 لتحسين جودة حياة المواطنين.

ولفت إلى تفعيل ممارسة الدور الفعال للمحافظات فى تعزيز وإدارة التنمية الاقتصادية وإنشاء بوابة ودليل خدمة المحليات والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وتحسين أنظمة تنفيذ المشروعات، وإدارة الأصول، وتحسين الإيرادات المحلية والتطوير المؤسسى والموازنة التنافسية القائمة على أداء المحافظات، وتحسين نظام المتابعة والتقييم التنموى، إضافة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة الاجتماعية واستجابة الإدارة المحلية.

وتابع شعراوى قائلا: "إن البرنامج يسير بخطط ثابتة ويحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الذى يرأس لجنة التيسير للبرنامج"، لافتاً إلى أن البرنامج ساهم فى تحسين مستوى التكتلات الاقتصادية فى محافظتى قنا وسوهاج ودعم الحرف التراثية واليدوية، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل فى المناطق الصناعية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن ما تم تنفيذه من نجاحات بالبرنامج ساهم فى اتخاذ الأمم المتحدة كأفضل ممارسة فى تحقيق النتائج نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حيث ساهم البرنامج فى تحقيق الأهداف الأممية ومنها القضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق ودعم الاقتصاد والصناعة والابتكار والصحة الجيدة والرفاء واستخدام الطاقة النظيفة وتوفير مياه الشرب النظيفة والنظافة الصحية.

وأوضح أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق مؤخرا نجاحات كبيرة بمحافظتى سوهاج وقنا وتم اختياره كأفضل الممارسات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على تنمية كافة القطاعات التنموية والخدمية فى الريف المصرى، ضمن برنامج تطوير قرى الريف المصرى "المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة".