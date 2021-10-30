جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تدوينة نشرها السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وتناول اللقاء آخر التطورات الجارية فى ليبيا ومساعى مصر المستمرة والرامية إلى تحريك مختلف مسارات الملف الليبى وصولا إلى تسوية سياسية شاملة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع المبعوث الأممى إلى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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