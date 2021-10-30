وزير التعليم العالي يشهد افتتاح وحدة صندوق تحيا مصر بمستشفى أبوريش المنيرة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد أمين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم السبت، افتتاح صندوق تحيا مصر أكبر وحدة رعاية للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين بمستشفى أبوالريش المنيرة بجامعة القاهرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "يوم جديد" التي يُنفذها صندوق "تحيا مصر" لإحلال وتجديد حضانات الأطفال المبتسرين ورعاية حديثي الولادة.

وتفقد الوزير غرف الرعاية المركزة، وغرفة الرعاية المتوسطة "حضانات الصفراء"، وحجرة الاستقبال ومكاتب إدارية.

وقام صندوق تحيا مصر بتمويل تجهيز ورفع كفاءة وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين بمستشفى أبوالريش المنيرة، حيث تم توفير 22 حضانة بأجهزتها الحديثة وتوفير تجهيزات وحدة الرعاية من وسائل التهوية وتهيئة الأرضيات طبقًا للمواصفات الطبية، وكذلك توفير وسائل ضمان استمرار التيار الكهربائي خلال فترة الطوارئ؛ للحفاظ على سلامة الأطفال، كما تم توزيع وحدات الإنارة والتكييف بما يتناسب مع توزيع الحضانات، واستخدام أحدث التصميمات والخامات لتقديم أفضل الخدمات العلاجية.

ويأتي مشروع تطوير وتجهيز أكبر وحدة لرعاية حديثي الولادة والأطفال المبتسرين، بمستشفى أبوالريش المنيرة باعتبارها أكبر وجهه لاستقبال هذه الحالات من الأطفال، وفي إطار توجه الدولة المصرية نحو تحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وحفاظًا على سلامة الأطفال حديثي الولادة من مختلف المحافظات.

شهد الزيارة التفقدية من التعليم العالي وجامعة القاهرة، الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية طب قصر العيني، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة منى الغمراوي مدير مستشفى أبوالريش المنيرة.

كما حضر الزيارة من جانب صندوق تحيا مصر، الأستاذ تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والأستاذ محمد مختار مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث باسم صندوق تحيا مصر.