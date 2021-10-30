مايا مرسى تلتقى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ”الوايبو”

على هامش زيارتها الحالية إلى جنيف، التقت الدكتورة "مايا مرسى" رئيسة المجلس القومى للمرأة مع مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" فى حضور السيد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، وكل من نائبة المدير العام لقطاع البراءات والتكنولوجيا، ونائب المدير العام لقطاع التنمية، ورئيس أكاديمية الوايبو، ومدير شئون التعاون الدبلوماسى بمكتب المدير العام.

أشادت الدكتورة "مايا مرسى" خلال اللقاء بدور الوايبو فى تشجيع البحث العلمى والابتكار والابداع، مُعربة عن تطلعها للتعاون مع الوايبو من خلال تنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات المرأة المصرية فى مجال الملكية الفكرية وزيادة الوعى لدى المخترعات والمبدعات ورائدات الأعمال المصريات بأهمية الملكية الفكرية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك فى إطار الجهود الوطنية المُتعلقة بالتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة. من جانبه، استعرض المدير العام الرؤية الجديدة للمنظمة التى تهدف إلى تعزيز الوصول للشركاء غير التقليديين بالدول الأعضاء مثل المرأة والشباب والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مؤكداً على الاهتمام الذى توليه الوايبو لتحقيق نتائج ملموسة تُسهم فى تحسين حياة المجتمعات. وأعرب عن تطلعه للتعاون مع المجلس القومى للمرأة بهدف تقديم الدعم للمرأة المصرية فى مجال الملكية الفكرية.