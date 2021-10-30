نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم شركة الكهرباء الخط الساخن 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستطيع جميع عملاء شركة كهرباء مصر، التواصل مع الشركة عن طريق رقم شركة الكهرباء الخط الساخن الموحد الخاص بها والاستفسار عن كافة الخدمات المتنوعة التي يرغبون في الحصول عليها من الشركة القابضة للكهرباء، وقد تم التأسيس له سنة 2000م ، وقد وصل عدد الموظفين العاملين بها 18000 ألف موظف، ويشغل رئيس مجلس إداراتها جابر دسوقي المدير التنفيذي له.

ولكننا نسمع عن تلك الشركة منذ عام 1976 م، حيث تم منحها السيطرة والتحكم الكامل على كافة القوى الكهربائية والشبكات التي تقوم بنقل وتوزيع الكهرباء، لكن الهيئة العامة للقطاع تم بنائها سنة 1948 م،وكان مهامها التوزيع للقوى الكهربائية وكانت تسيطر على كل الشركات التي توزعها أيضا.

رقم خدمة عملاء شركة كهرباء مصر

ففي عام 2000 م تم وضع القانون رقم 164 الذي حول المسمى الخاص بهيئة كهرباء مصر إلى الشركة القابضة للكهرباء وكانت تتبعا 5 شركات، تقوم بعمل الإنتاج للطاقة الكهربائية وهناك 7 شركات تعمل على توزيعها،وهما تابعين لشركة واحدة تضطلع بمهام نقل الطاقة الكهربائية والتحكم بها.

وهناك خط ساخن لخدمة جميع عملاء شركة الكهرباء هو 121، وهذا الرقم يمكن التواصل معه بكافة أيام الأسبوع من أي مكان داخل الدولة المصرية، وتعمل الشركة جاهدة في الفترة الحالية لتطوير جميع خدماتها المقدمة للمواطنين، ويمكن مراسلاتها على رقم 91121 وتقديم عدد من الاستفسارات أو البلاغات التي تتعلق بفواتير الكهرباء.

والجدير بالذكر بأن الشركة قد طبقت خدمة التطبيقات للهاتف الجوال، حتى يمكنك التعامل والتواصل مع الشكاوى وفواتير الكهرباء من خلال التطبيق الذي يطلق عليه شكاوى فواتير الكهرباء، ويمكنك تنزيله عن طريق آب ستور أو جوجل بلاي وهي قد تحدد شركة توزيع الكهرباء التي تتبعها.

شركات تابعة لشركة كهرباء مصر

ففي سنة 2001م تم عمل هيكلة لشركة الكهرباء، وأصبح عدد الشركات التي تتبع شركة الكهرباء 16 شركة، البعض منهم مسئولين عن إنتاج الكهرباء والآخر يقوم بنقل الكهرباء أما الشركات التي تعتبر تابعة فهي.

شركات إنتاج الكهرباء

شركة شرق الدلتا، شركة القاهرة لإنتاج الطاقة الكهربائية، شركة وسط الدلتا، شركة غرب الدلتا، شركة الوجه القبلي لإنتاج الطاقة الكهربائية، شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

شركات توزيع الكهرباء بالدولة المصرية

شركة جنوب الدلتا، شركة القناة، شركة شمال الدلتا، شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى ومصر العليا لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة، شركة شمال القاهرة وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة، شركة القناة.

شركات نقل الطاقة الكهربائية بجمهورية مصر العربية

حيث يوجد شركة واحدة تقوم بذلك هي الشركة المصرية لنقل الكهرباء.