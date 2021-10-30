/658794/مدبولى-الرئيس-السيسى-يتابع-ملف-التعاون-مع-الإمارات-وتوجيهات-بتسريع-وزيادة-حجم-التعاون

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والوزير المسئول عن المنصة الاستثمارية المشتركة بين صندوق مصر السيادى، وشركة أبو ظبى القابضة، ومحمد حسن السويدى، الرئيس التنفيذى لأبوظبى القابضة.

دوت الخليج

مدبولى: الرئيس السيسى يتابع ملف التعاون مع الإمارات

وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وسفير مصر فى أبو ظبى.

واستهل الدكتور سلطان الجابر اللقاء بالإعراب عن إعجابه الشديد بحجم الإنجاز الذى تحقق فى مدينة العلمين الجديدة، سواء على صعيد سرعة التنفيذ أو جودة الأعمال. كما أشاد بحسن أداء العاملين فى مجال تقديم الخدمات فى الفنادق، وغيرها من الأماكن بالمدينة، وهو ما يعكس مستوى التدريب المتميز.

رئيس الوزراء: ما تحقق فى العلمين الجديدة هو نتاج 4 سنوات

وعقّب رئيس الوزراء بأن ما تحقق فى العلمين الجديدة هو نتاج ٤ سنوات من العمل الشاق، والجهد المتواصل، وهو ما مكن من تحقيق هذه الطفرة الإنشائية المشهودة فى وقت وجيز بكل المقاييس.

وحول موضوعات التعاون المشتركة، أكد سلطان الجابر أن قيادات دولة الإمارات تتابع الملف باهتمام، ولديها رغبة فى مضاعفة حجم التعاون الاستثماري بشكل أكبر من وضعه الحالى، وهو ما يجب معه العمل على تسريع الاتفاق على المشروعات الجديدة.

وأبدى رئيس الوزراء ترحيبه بذلك، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يتابع ملف التعاون مع الإمارات بشكل دائم، وهناك توجيهات بتسريع وزيادة حجم التعاون فى المجالات ذات الأولوية، حتى يرتقى حجم التعاون إلى مستوى الطموحات.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى أبرز المشروعات التى سيتم العمل عليها مع الأشقاء فى الإمارات خلال الفترة المقبلة، فى مجالات تحلية المياه، والصناعات الدوائية، ومحطات الكهرباء، والموانئ، والبترول والبتروكيماويات.

وفى الختام أكد المسئولون الإماراتيون أن استثمارات الإمارات فى مصر هى استثمارات طويلة الأجل، وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة، فى إطار العلاقات الاستثنائية التى تربط مصر والإمارات.