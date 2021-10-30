/658785/أقوال-شقيقتا-سيدة-قتلها-أخوها-في-كرداسة-المتهم-مريض-نفسيا-واعتاد-الاعتداء-عليها-بإستمرار

استمع ضباط وحدة مباحث كرداسة، تحت غشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اليوم السبت، لأقوال مالك مصنع، اكتشف مقتل ربة منزل تعمل لديه على يد شقيقها المريض نفسي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل أقوال مالك مصنع، اكتشف مقتل ربة منزل تعمل لديه على يد شقيقها المريض نفسي

حيث ذكر صاحب المصنع أمام رجال المباحث أثناء سماع أقواله:«أنه لاحظ تغيب الضحية عن العمل، فتوجه إلى منزلها للاطمئنان عليها، والتقى بشقيقها «لمتهم»، الذى يعاني من مرض نفسي، ويقيم بنفس المسكن بصحبة الضحية، فأخبره أنها متواجدة بغرفة نومها، وبعد استيضاحه الأمر اكتشف مقتلها وعثر على جثتها داخل غرفة نومها، فاستعان بالجيران وأبلغ ضباط المباحث عن الواقعة.

أقوال اثنين من شقيقات الضحية

كما استمع ايضًا ضباط مباحث كرداسة، لأقوال اثنين من شقيقات القتيلة والمتهم، وذكرتا أن القاتل يعاني من مرض نفسي، ودائم الاعتداء على الضحية بالضرب، واتهماه بقتلها، وكشف التقرير الطبي أن القتيلة أصيبت بقطع بالوجه، وكسر بالذراع، وإصابات أخرى بالوجه والرأس.

المتهم مريض نفسي

وكشفت تحريات رجال مباحث كرداسة، أن المتهم يعاني من مرض نفسي، ودائم التشاجر مع المجني عليها، وتوصلت التحريات أن القتيلة تقيم بمسكن أسرتها بعد انفصالها عن زوجها، واعتدى المتهم عليها بآلة حادة، ما نتج عن مقتلها.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة الرائد معتصم رزق، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، وعلى انتقل رجال المباحث إلى مكان الجريمة، وتم العثور على القتيلة مصابة باعتداء بواسطة آلة حادة على رأسها.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن شقيق الضحية يعاني من مرض نفسي، وراء ارتكاب الجريمة، ونجح رجال المباحث في ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.