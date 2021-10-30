«بـ 2.5 كليو حشيش»..القبض على شخصين بـمحور قناة السويس

/658789/بـ-25-كليو-حشيشالقبض-على شخصين-بـمحور-قناة-السويس

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، اليوم السبت، من إلقاء القبض على شخصين «لهما معلومات جنائية»، ومقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، خلال عبورهما من نفق الشهيد أحمد حمدى مستقلان إحدى سيارات الأجرة، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت حوالى 2٫300 كليو جرام تقريباً، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

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وبمواجهتهما أمام جهات الجهات بما نتج عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان للتواصل مع عملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف لغز واقعة

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف لغز واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج، وأتضح أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهم وانه استدرج المجني عليه وأطلق عليه عيارا ناريا من فرد محلي كان بحوزته ثم تعدي عليه بسكين حتي تأكد من وفاته وبعد ذلك استولي علي إيصال أمانة خاص به كان بحوزة المجني عليه وسكب عليه سائل سريع الإشتعال وأضرم النيران به وقام بإخفاء الجثة بوضع الأتربة والرمال عليه، وتم ضبطه.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي مركز شرطة جهينه بمديرية أمن سوهاج بلاغا من عامل، مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه عامل عن مسكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بسوهاج أتضح أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطل. مقيم بدائرة المركز».