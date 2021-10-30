/658789/بـ-25-كليو-حشيشالقبض-على شخصين-بـمحور-قناة-السويس
تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، اليوم السبت، من إلقاء القبض على شخصين «لهما معلومات جنائية»، ومقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، خلال عبورهما من نفق الشهيد أحمد حمدى مستقلان إحدى سيارات الأجرة، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت حوالى 2٫300 كليو جرام تقريباً، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.
دوت الخليج
وبمواجهتهما أمام جهات الجهات بما نتج عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان للتواصل مع عملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف لغز واقعة
وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف لغز واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج، وأتضح أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهم وانه استدرج المجني عليه وأطلق عليه عيارا ناريا من فرد محلي كان بحوزته ثم تعدي عليه بسكين حتي تأكد من وفاته وبعد ذلك استولي علي إيصال أمانة خاص به كان بحوزة المجني عليه وسكب عليه سائل سريع الإشتعال وأضرم النيران به وقام بإخفاء الجثة بوضع الأتربة والرمال عليه، وتم ضبطه.
تفاصيل الجريمة
ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي مركز شرطة جهينه بمديرية أمن سوهاج بلاغا من عامل، مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه عامل عن مسكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بسوهاج أتضح أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطل. مقيم بدائرة المركز».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «بـ 2.5 كليو حشيش»..القبض على شخصين بـمحور قناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.