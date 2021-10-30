/658790/ريال-مدريد-يعلن-التشكيل-الرسمي-أمام-إلتشي-في-الدوري-الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على إلتشي، في مباراة هامة تجمع بين الفريقين بملعب مانويل مارتينيز فاليرو لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تشكيل الريال كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، ألابا، مارسيلو

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

تشكيل برشلونة في الكلاسيكو :

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - جارسيا - جوردي الابا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديست - فاتي – ديباي.